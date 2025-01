Oasport.it - Cordiano Dagnoni rieletto Presidente della Federciclismo: secondo mandato consecutivo

è statoFederazione Ciclistica Italiana. Alla prima votazione conduceva con 110 voti (47,83%) davanti a Silvio Martinello (77 voti, 33,48%) e Daniela Isetti (43 voti, 18,70%); nel ballottaggio con Martinello ha prevalso per 138 voti contro 92 e resterà così in sella alla FCI per il quadriennio che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.Sarà ilper il 60enne: “Sono stati quattro anni molto impegnativi che hanno dato tante soddisfazioni e tante gioie, nei quali si è sbagliato anche qualcosa, ma quando si vuole cambiare bisogna anche rischiare. Restare nella zona di comfort e non fare nulla sarebbe stato troppo facile“.Ilha poi proseguito (dichiarazioni da Ansa): “La Federazione non aveva bisogno di questo per cui sono veramente grato per la fiducia che mi è stata rinnovata anche perché credo la continuità sia la strada migliore per raccogliere i frutti nei prossimi anni.