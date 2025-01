Cataniatoday.it - Controlli del weekend tra le vie della movida: i parcheggiatori abusivi non mancano mai

Leggi su Cataniatoday.it

Anche in questo fine settimana sono stati attuati iinterforze, disciplinati con ordinanza del questore di Catania, per garantire il sereno svolgimentosoprattutto in quelle zone del centro storico cittadino maggiormente frequentate dai giovani.Icoordinati.