Fanpage.it - Conte sbotta alla domanda sul mercato del Napoli: “Che significa, non facciamo ridere le persone”

Leggi su Fanpage.it

Il tecnico delsbuffa in tv dinanzi a una riflessione sulla tipologia di calciatore che può arrivare in questa sessione di trattative invernali. "Scusate. giocatori di prospettiva per fare cosa?"