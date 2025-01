Liberoquotidiano.it - "Come pantere, come dei pinguini in uno zoo": la sparata di "Frankie hi-nrg mc" contro il governo è un caso | Guarda

Nello studio di In Altre Parole, il talk show di Massimo Gramellini su La7, va in scenahi-nrg mc. Il rapper commenta le immagini di un corteo a Romail ddl Sicurezza che ilsi appresta a varare. Le parole del rapper sono inaudite: "Questo servizio mi ha dato una certa amarezza, perché mi dà la sensazione di avere intervistato delle, deiin uno zoo. Perché l'essere chiusi e blindati dentro a una piazza,llati, sotto tiro, coi cecchini appostati sui palazzi circostanti, già questo è un esercizio di totalitarismo". E ancora: "Siamo davanti a una delle possibili declinazioni dei totalitarismi". Poi aggiunge: "Il popolo che è pronto a barattare un pezzo della sua libertà per un po' di sicurezza in più non merita la libertà e nemmeno la sicurezza, per dirla con le parole di Benjamin Franklin".