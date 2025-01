Juventusnews24.com - Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Verona Lazio

di RedazionentusNews24A, l’elenco aggiornatola sfida delle 18:00 tra: tutti i dettagli e la posizione dellaÈ terminato da pochi minuti il match del sabato valido per la ventunesima giornata del campionato diA. Vince la, che supera i bianconeri in, per 3-0 contro il. Di seguito ladel campionato e la posizione della.Napoli 50 (21)Inter 44 (19)Atalanta 43 (21)39 (21)ntus 37 (21)Bologna 33 (20)Fiorentina 32 (19)Milan 31 (20)Roma 27 (21)Udinese 26 (20)Genoa 23 (21)Torino 22 (20)Cagliari 21 (21)Lecce 20 (20)Empoli 20 (20)Parma 20 (20)Como 19 (20)19 (21)Venezia 15 (20)Monza 13 (20)Leggi suntusnews24.com