Liberoquotidiano.it - Cittadinanza: Tajani, 'giusto Ius Italie, conferirla ai giovani che hanno studiato 10 anni in Italia'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Caltagirone (Catania), 19 gen. (Adnkronos) - "E'che icheepr dieciinabbiano lana, come prevede lo Ius. Mi pare molto più serio che concederla dopo diecisolo per avere vissuto in, è un tema su cui si discute". Così Antonio, intervenendo a Caltagirone (Catania) in ricordo di don Sturzo.