Cessate il fuoco tra Israele e Hamas | Mattarella esorta la Comunità internazionale a sostenere la pace

"Accolgo con viva soddisfazione la notizia dell'entrata in vigore dell'accordo per ililfraede della liberazione dei primi ostaggi. E' ora più che mai importante l'impegno dellaper garantire la progressiva e piena applicazione della tregua, creando le condizioni per porre definitivamente fine alla spirale di violenza ed avviando al tempo stesso un percorso politico che porti ad unaduratura". Così il presidente della Repubblica, Sergio, sottolineando come "tale processo non può che poggiare sul convinto sostegno alla soluzione a due Stati, nel quadro di credibili garanzie per la sicurezza di. E' adesso più che mai imperativo - aggiunge - un impegno rafforzato per risolvere alla radice un conflitto che da oltre settant'anni è ragione di sofferenza per le popolazioni e di profonda instabilità".