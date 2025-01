Quotidiano.net - Cessate il fuoco a Gaza: ritardi nell'accordo tra Israele e Hamas per il rilascio degli ostaggi

L'esercito israeliano (Idf) ha annunciato che ililnon è ancora "in vigore" e che "continua a condurre attacchia Striscia di". L'entrata in vigore di undiiltra, inizialmente prevista per oggi alle 8:30 ora locale (le 7:30 in Italia), è stata ritardata poichénon ha ancora presentato l'elencoda rilasciare durante la giornata, come richiesto da. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva "informato l'esercito che ililche dovrebbe entrare in vigore alle 08:30 (ora locale, ndr) non inizierà fino a quandonon avrà la listachesi è impegnato a fornire", secondo un comunicato., da parte sua, aveva dichiarato in un comunicato di essere pienamente intenzionato a rispettare l', ma aveva riconosciuto un ritardo "nel fornire i nomida rilasciare": "Per motivi tecnici sul terreno".