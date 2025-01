Ilrestodelcarlino.it - Centro Bignamini, vertice in Comune. Ok agli investimenti sulla struttura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Fondazione Don Gnocchi ha sottolineato la volontà di mantenere sul territorio l’operatività del, storicariabilitativa di eccellenza di Falconara. Non solo: la Fondazione ha ribadito per il prossimo biennio l’intenzione di proseguire con gliin corso per adeguare ai nuovi standard ladi via Matteotti. È quanto ha affermato la dottoressa Fabiana Beccaceci, responsabile del, durante l’incontro di venerdì al Castello con il sindaco Stefania Signorini. La Fondazione ha ricordato che all’interno del grande complesso che ospita ambulatori e degenze sono stati avviati nell’autunno 2023 interventi di rizione per l’adeguamento alla nuova normativa antisismica e lavori finalizzati all’ottenimento dell’autorizzazione sanitaria regionale, arrivata nei giorni scorsi.