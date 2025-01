Vanityfair.it - Cecilia Sala a Che tempo che fa: «Mi hanno incappucciata e interrogata per dieci ore»

«Se tornerò in Iran? Finché c'è la Repubblica Islamica no» ha detto la giornalista alla prima intervista televisiva e apparizione pubblica dopo la liberazione dalla prigione di Evin in Iran. Gli interrogatori avvenivano ogni giorno, per 15 giorni