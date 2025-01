Quotidiano.net - Catenaccio da bici sui cavi della ferrovia. I pm: "Attentato alla sicurezza dei trasporti"

Leggi su Quotidiano.net

Appena archiviata la settimana nera per i ritardi dei treni nel Paese, si riaffaccia l’allerta per presunti sabotaggi alle linee di Rfi: a Montagnana, in provincia di Padova, i tecnicisocietària hanno scoperto una vecchia catena dacletta lanciata sulla linea aerea, sopra il secondo binariopiccola stazione. Il fatto risalemattina di giovedì: dopo un paio d’ore ilrivestito in gomma è stato rimosso dal traliccio, e la società del gruppo Fs ha presentato un esposto. La Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo contro ignoti per l’ipotesi di reato didei. Se non fosse stato notato e rimosso, il lucchetto avrebbe potuto danneggiare il pantografo dei treni in transito e la linea aerea di alimentazione, con conseguenze sulla circolazioneria.