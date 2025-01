Catania ruba alimenti e pasti dei pazienti in ospedale | la giustificazione del 57enne

Leggi su Dayitalianews.com

Per settimane ha trasformato la mensa dell’in un supermercato in cui fare la spesa gratis. La Polizia ha colto sul fatto un uomo di 57 anni, dipendente di un’impresa che si occupa dei servizi di ristorazione in un’azienda ospedaliera catanese.L’uomo, addetto al confezionamento e alla distribuzione dei, è ritenuto il responsabile di diversi furti di cibi già pronti, bevande edestinati airicoverati nella struttura sanitaria, avendo procurato un danno economico stimato intorno a 3 mila euro mensili.Negli ultimi mesi, il responsabile dell’impresa di ristorazione ha rilevato costanti ammanchi di prodotti di vario genere, dai latticini alla pasta, dalle bottiglie di acqua alla verdura e alla frutta, compresi igià pronti e porzionati destinati alla distribuzione ai ricoverati dei reparti.