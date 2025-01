Casertanews.it - Casertano in ginocchio per il vento: decine di interventi dei vigili del fuoco. Ecco i comuni più colpiti

Leggi su Casertanews.it

Sabato di superlavoro per ideldel comando provinciale di Caserta a causa dei danni provocati dal maltempo, in particolare per le forti raffiche diche hanno messo inla provincia tra alberi, tabelle pubblicitarie ma anche dissesti statici.Alla fine, tra la.