Milanotoday.it - Capodanno in Duomo, altra studentessa aggredita: "Palpeggiata e molestata, più vedevano la mia paura più si eccitavano"

Leggi su Milanotoday.it

Una ragazza britannica di 19 anni ha raccontato come sia statada un gruppo "organizzato" di uomini che non conosceva, mentre festeggiava l'arrivo del nuovo anno con gli amici in piazzaa Milano. Lo riporta il Daily Mail. Sono in corso indagini, infatti, sulle presunte violenze.