Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, stretta finale per Rensch. Ryan verso l’addio

Leggi su Pronosticipremium.com

La vittoria contro il Genoa ha permesso alladi tornare subito alla vittoria dopo il pareggio di Bologna, salendo al 9° posto in classifica e scavalcando, almeno momentaneamente l’Udinese. Prosegue dunque il momento positivo della formazione di Ranieri, che adesso attende i rinforzi richiesti sul mercato per aumentare la competitività di una rosa che ha spesso dimostrato di dover essere ritoccata per poter provare a tornare nelle posizioni che le competono.non convocato da FarioliIn attesa che possano arrivare novità importanti sul fronte Frattesi, che rappresenta il grande sogno di questo gennaio, nelle prossime ore potrebbe definitivamente sbloccarsi il mercato dellain entrata. Da tempo infatti Ghisolfi è alla ricerca di un terzino destro o di un laterale a tutta fascia, con la scelta che è ricaduta su Devyne, seguito già nel corso della finestra di trattative estiva.