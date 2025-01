Cesenatoday.it - Calcio femminile, il Cesena supera 2-1 la Res Roma VIII

Vittoria interna per il, che batte 2-1 a Martorano la Resnel 15esimo turno di Serie B. Le bianconere passano in vantaggio al 9' grazie a Sofia Testa che si fa mezzo campo palla al piede, entra in area e batte Zanghini. Al 37' Jansen raddoppia il vantaggio con un destro.