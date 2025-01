Unlimitednews.it - Brignone vince il Super G a Cortina e domina la classifica generale”

D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Federicaha vinto ilG did’Ampezzo, valevole per la Coppa del mondo femminile di Sci Alpino. L’azzurra, con il tempo di 1’21?64 ha preceduto sul podio le due svizzere Lara Gut Behrami e Corinne Suter, sataccate rispettivamente di 0?58 e 1?08.Una gara perfetta per la trentaquattrenne di La Salle che vale il31esimo successo in carriera nel massimo circuito per la campionessa valdostana, l’undicesima perla inG, la quarta in una stagione che l’ha già vistare in gigante (Sòlden e Semmering) e in discesa a St. Anton.continua a riscrivere record su tutti i fronti, migliorandoli gara dopo gara: a 34 anni è la vincitrice più anziana in Coppa del Mondo, oltre a guidare ladelle plurivincitrici italiane della storia.