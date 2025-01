Ilnapolista.it - Brignone si avvicina alla Coppa del mondo, vince anche il Super G di Cortina

NelG diha trionfato Federica, che consolida il primo posto nella classifica generale (639 punti), sorpassando Sofia Goggia nelle specialità; la bergamasca è arrivata settima.sempre più in vetta, trionfa nelG diPerè la 31esima vittoria in carriera, ora è dietro solo ad Alberto Tomba a quota 50. Ha chiuso in 1:21.64, con un vantaggio di 58 centesimi sulla rivale Lara Gut-Behrami. La settimana scorsa la sciatrice milanese aveva vinto in discesa libera a Sankt Anton.Nelle prime quindici altre tre azzurre: Elena Curtoni (quarta), Laura Pirovano (dodicesima) e Roberta Melesi (quattordicesima).Cade Lindsey Vonn, che è costretta ad abbandonare la gara.La sciatrice milanese e Goggia sembrano due compagne di scuola che bisticciano sull’ultimo podio condiviso La Stampa scrive:Goggia esono le nostre frecce tricolori.