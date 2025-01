Ilrestodelcarlino.it - Bottiglia incendiaria davanti al negozio. Finisce male la vendetta: denunciato

Commerciante critica un uomo per come ha parcheggiato la bicicletta a ridosso della sua attività e il ciclista si vendica lasciando una bottigliettaall’attività. Il negoziante trova il muro annerito e denuncia l’accaduto ai carabinieri, che grazie alla videosorveglianza, identificano il responsabile. Si tratta proprio dell’uomo redarguito dal commerciante. È accaduto nei giorni scorsi a Pontelagoscuro: a finire nei guai un cinquantasettenneper minacce e danneggiamento. Un semplice alterco scaturito per il posteggio di una bicicletta, ha rischiato di portare a conseguenze ben peggiori. Protagonista della vicenda, suo malgrado, il titolare di un esercizio commerciale sito a Pontelagoscuro che, nella giornata del 30 dicembre scorso, aveva redarguito un uomo che aveva lasciato in modo improprio la bicicletta parcheggiata a ridosso della sua attività.