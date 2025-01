Bolognatoday.it - Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi di questa settimana

Leggi su Bolognatoday.it

Un'altraall'orizzonte e un'altra bella infornata per scandire i prissimi giorni bolognesi. La cultura come sempre è in fermento, i palchi si scaldano, le luci si accendono su grandi protagonisti dello spettacolo. Ecco una lista di cose da fare (se vi va) da