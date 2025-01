Unlimitednews.it - Bolelli e Vavassori ai quarti di finale degli Australian Open

Leggi su Unlimitednews.it

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Simonee Andreavolano aididell’, primo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Melbourne.Gli azzurri hanno avuto la meglio sugli spagnoli Pedro Martinez e Jaume Munar, sconfitti con il punteggio di 6-3, 7-6(6). Nel secondo set hanno recuperato un break di svantaggio (0-3), mancato altre quattro chances complessive sul 4-4 e sul 5-5, poi nel tie-break si sono trovati a un punto dal doversi giocare tutto al terzo set. Martinez, però, ha sprecato il set point con una volèe imprecisa. Non si può dire lo stesso per definire la chiusura a rete disul match point.Aiincontreranno per la prima volta i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral.– Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS).