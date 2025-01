Lapresse.it - Biathlon, Giacomel vince mass start di Ruhpolding

Tommasoentra definitivamente nella storia delazzurro: il ventiquattrenne trentino ha dominato ladi, in Germania, cogliendo il primo successo della carriera nelimo circuito. Una vittoria che per l’Italia maschile mancava dal marzo 2021, con l’acuto di Lukas Hofer nella sprint di Östersund. Una prestazione eccezionale per il finanziere trentino, già secondo in tre occasioni in Coppa del Mondo: nessun errore al tiro (prima volta per lui nella specialità), neanche quando nel poligono conclusivo si è trovato spalla a spalla con Sturla Lægreid e Johannes Bø per giocarsi la vittoria. Il primierotto di Imer non ha vacillato e mentre Bø incappava nell’errore ha coperto tutti i bersagli per involarsi in tutta solitudine verso il traguardo, tagliato dopo 36’21?8 di gara ed un margine di 6?3 su Lægreid (1-0-0-0) e 11?4 su Bø (1-0-0-1) che proprio ieri ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione.