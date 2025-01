Fanpage.it - Bernardo Cherubini importuna Amanda Lecciso durante la festa del GF, il video e le reazioni in Casa

Leggi su Fanpage.it

Ieri sera,laa tema nelladel GF,ha ballato alle spalle dima il suo comportamento non sembrerebbe essere stato gradito. La concorrente, dopo l'episodio, ha lasciato lae si è isolata in giardino. Zeudi ha commentato: "Non è stata una bella scena".