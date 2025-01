Ecodibergamo.it - Bergamaschi emigrati, +121% in 20 anni

Leggi su Ecodibergamo.it

IL RAPPORTO. Solo nel 2024 sono partiti oltre duemila residenti, ora sono in tutto 72.200. Si espatria per studio, ma anche per cercare lavoro. Gli italiani iscritti all’anagrafe di chi vive all’estero sono 6 milioni.