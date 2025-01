Frosinonetoday.it - Beccato con la droga addosso e in auto: arrestato un pregiudicato

Leggi su Frosinonetoday.it

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Frosinone ha tratto in arresto un, residente in provincia, poiché trovato in possesso di quasi 120 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.In particolare, gli operatori della locale Squadra Mobile, nell’ambito dell’attività.