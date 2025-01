Oasport.it - Basket femminile, in Serie A1 vincono Brixia Brescia e Faenza

Si sono disputati oggi gli ultimi due match della tredicesima giornata del massimo campionato italianodi. In campo sono scese Sassari enel pomeriggio e, in serata, Battipaglia e. Due sfide fondamentali nella doppia corsa ai playoff e per evitare i playout. Ecco come è andata.A Sassari un primo tempo folle e decisivo nell’economia del match, con le padrone di casa che disputano un ottimo primo quarto, trascinate da Diallo e Carangelo, e che viene chiuso con Sassari avanti 24-15. Si spegne, però, la luce in attacco nei secondi dieci minuti, dove invece è laa dominare sul parquet, soprattutto con Tagliamento e Drake, e con un parziale di +19 si va al riposo conavanti 33-43.Nella ripresa torna a spingere Sassari, torna protagonista Debora Carangelo che quasi da sola ricuce il gap portando le compagne a +1.