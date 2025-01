Casertanews.it - Azienda bufalina gestita coi soldi dei Casalesi, fornitori: "Gestione reale, Fernando non è una testa di legno"

Leggi su Casertanews.it

“Rapporti commerciali non fittizi edell’Zagaria non è unadi”. E’ quanto emerso dalle dichiarazioni del titolare di un caseificio e deidi foraggio nel processo per interposizione fittizia aggravata di unadi Brezza.