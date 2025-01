.com - Australian Open, sorriso a metà: Bolelli-Vavassori avanti, fuori Errani e Paolini

(Adnkronos) –per l’Italia del tennis. Agli, nel tabellone del doppio, passano il turno Simonee Andrea, che si qualificano ai quarti di finale del primo Slam della stagione. A Melbourne gli azzurri battono in due set la coppia formata dagli spagnoli Pedro Martinez e Jaume Munar, nella gara valida per gli ottavi di finale, con il punteggio di 6-3, 7-6 e al prossimo turno affronteranno i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral. Niente da fare invece per Sarae Jasmine. Le due azzurre, oro nel doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024, sono state battute agli ottavi di finale deglidalla coppia formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider, vincenti con un 7-5, 7-5., sempre nel doppio, anche Lucia Bronzetti, che in coppia con l’ucraina Anhelina Kalinina è stata superata da Beatriz Haddad Maia e Laura Siegemund in due set con il punteggio di 6-0, 7-6.