Lapresse.it - Australian Open 2025, Errani e Paolini eliminate nel doppio

È finita nel secondo turno l’avventura di Sarae Jasminenel torneo didegli, prima prova stagionale dello Slam. Le azzurre, teste di serie numero 4 e oro alle ultime Olimpiadi, si sono arrese in due set alle russe Diana Snajder e Mirra Andreeva per 7-5 7-5, in quella che era una rivincita della finale di Parigi 2024.