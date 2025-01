Firenzetoday.it - Asfaltature e rete idrica: i lavori della settimana

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayNumerosi interventi sulle strade fiorentine nellache inizia lunedì 20 gennaio. In particolare nuovesui sottoservizi: tra questi il rifacimentoa cura di Publiacqua in via dei Bastioni e.