Quotidiano.net - Aryna Sabalenka avanza ai quarti di finale dell'Australian Open 2024

, campionessa in carica a Melbourne e numero 1 al mondo, ha battuto la giovane russa Mirra Andreeva (15ma) ed è la prima giocatrice a qualificarsi per idi. La bielorussa, vincitrice del torneo di Brisbane a inizio gennaio, si è imposta per 6-1, 6-2 in poco più di un'ora, assicurandosi la nona vittoria consecutiva dall'inizioa stagione. Senza storia il primo set, più combattuto il secondo con Andreeva che ha fallito tre palle break nel sesto game, consentendo adi portarsi sul 4-2 e di conquistare la vittoria. La numero uno del mondo affronterà la croata Donna Vekic (19ma) o la russa Anastasia Pavlyuchenkova (32ma).ha vinto la sua 18ma partita consecutiva a Melbourne. La sua ultima sconfitta nel primo Grande Slama stagione è arrivata agli ottavi di'edizione 2022.