Forlitoday.it - 'Ai Margini' e 'Ragazzi Attivi': la Caritas presenta i suoi progetti di servizio civile

Leggi su Forlitoday.it

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e ilUniversale ha pubblicato il 18 dicembre un bando per la selezione di 62.549 giovani, da impiegare indisia in Italia che all'estero. Il bando, rivolto a giovani italiani e stranieri di età compresa tra i 18.