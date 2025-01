Agroalimentare bando Distretti del Cibo | 100 milioni per 11 progetti

Leggi su Ildenaro.it

Sono 11 iselezionati in tutta Italia, che beneficeranno del finanziamento delsuidelda 100di euro per promuovere lo sviluppo dei territori e delle produzioni locali, garantire la sicurezza alimentare e migliorarne la sostenibilità e la competitività. Il, lanciato lo scorso autunno dal Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, sostiene gli strumenti strategici per il rilancio dell’italiano. Istituiti nel 2017, idelrappresentano un modello innovativo che unisce sviluppo territoriale, coesione sociale e tutela ambientale. In Italia sono 190, distribuiti su tutto il territorio nazionale e iscritti in un apposito registro del ministero, che li ritiene un volano per lo sviluppo e la salvaguardia dei sistemi agricoli territoriali, del paesaggio rurale, della sostenibilità ambientale delle produzioni e della riduzione dello spreco alimentare.