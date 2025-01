Messinatoday.it - Addio al gelato gianduia e alla mezza con panna, chiude anche il bar Sciarrone

il bar, altra "istituzione" commerciale di Messina,e saluta tutti. In un post sui social i titolari del ritrovo di via Garibaldi hanno ringraziato clienti e amici che per quattro generazioni lo hanno frequentato. "Abbiamo condiviso risate, confidenze emomenti tristi.