Europa.today.it - A 17 anni mai andata a scuola, la vita da fantasma di una ragazza trovata in un calzificio abusivo

Leggi su Europa.today.it

Registrata dalla madre all'anagrafe di Rovigo, poi per oltre 17unainvisibile. È la storia di unaormai maggiorenne scoperta dalla polizia locale di Brescia in un. Nata da genitori cinesi, per 17la giovane ha vissuto negli stabilimenti di calzifici.