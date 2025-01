Foggiatoday.it - Zauri pensa al Latina con un occhio al mercato: "Non pregheremo i calciatori di venire qui"

Leggi su Foggiatoday.it

"Io pera Foggia ho fatto di tutto, non abbiamo bisogno di gente che debba essere pregata perqui". Parola di Luciano. Il tecnico rossonero mette subito le cose in chiaro sul, alla luce della contestazione dei tifosi per il momento difficile (e lo stallo sul) e.