Sbircialanotizia.it - Vortice tunisino e maltempo estremo al Sud, le previsioni meteo

Leggi su Sbircialanotizia.it

Che tempo farà fino a domenica 19 gennaiosull'Italia, con unche porterà pioggia e fenomeni intensi soprattutto in Sardegna, Sicilia e Calabria. Un quadroallarmante, che parla di "situazioni potenzialmente alluvionali", quello tracciato per la giornata di oggi, 17 gennaio e per i giorni a seguire dagli esperti. Carico .L'articoloal Sud, leè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.