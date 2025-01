Sport.quotidiano.net - Volley: serie C maschile. Massa Carrara, rientro negativo. Missione riscatto con Fucecchio

Cascina 31 PALLAVOLO CASCINA: Barsanti, Battaglini, Bernardini, Di Nasso, Filippi, Germelli, Mariotti, Marranini, Pergolesi, Rosati, Salvini, Tripiccione, Zucchini. All. Ricoveri. PALLAVOLO: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Nannini, Paoletti, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei. Arbitri: Fabbri e Cellai. Parziali: 25-18, 22-25, 25-18, 25-16. CASCINA – Ildopo la lunga sosta non è stato positivo per la Pallavoloche è stata battuta nella prima gara del nuovo anno nel campionato regionale diC. La formazione di Luca Cei contro i pari classifica del Cascina ha avuto un approccio sbagliato che le è costato il primo set. Gli apuani sono riusciti a rifarsi nel secondo parziale ma hanno mollato la presa finendo per perdere malamente.