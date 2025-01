Sport.quotidiano.net - Volley serie B maschile. La Querzoli al Ginnasio sfida l’emergenza

Ultima recita del girone di andata per la, impegnata oggi (ore 18) tra le mura amiche delsportivo di viale della Libertà contro la NovaLoreto 2014. Metabolizzato il naufragio in quel di San Severino Marche (quarto ko netto consecutivo in trasferta), Forlì è animata da forte spirito di rivalsa ma in piena emergenza. Con ogni probabilità, infatti, coach Kunda sarà costretto a rinunciare a Gabriel Peripolli e Andrea Pirini, entrambi alle prese con i malanni di stagione – ma altri potrebbero aggiungersi all’elenco degli indisponibili –, e dovrà fare di necessità virtù per schierare un sestetto raccogliticcio ma dignitoso, capace di difendere stoicamente la fortezza amica, espugnata finora solo dalla capolista La Nef Osimo. Quarta potenza del campionato, staccata di due lunghezze dal secondo posto con vista sui playoff (momentaneamente ad appannaggio di Assisi e San Mauro Pascoli), la NovaLoreto 2014 di coach Gerry Iurisci è in salute e in fiducia: arriva sull’onda del secco 3-0 rifilato alla Battistelli Real Bottega e cerca conferme in terra di Romagna, forte di un ruolino di marcia che, lontano dal ‘PalaSerenelli’, annovera quattro colpi corsari su sei.