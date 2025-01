Lapresse.it - Visibilia, Tajani su Santanchè: “Da FI non c’è alcuna richiesta di lasciare”

La ministra del Turismo Danielaè stata rinviata a giudizio ma dal vicepremier e leader di Forza Italia Antonionon è arrivatadi. “Io sono garantista per tutti. Credo che un cittadino, qualsiasi esso sia, debba essere definito colpevole solo quando una sentenza è passata in giudicato. Per quel che ci riguarda, non c’è alcun problema nei confronti del ministro. Da FI non c’èdi“, ha affermatoa margine della riunione del Ppe a Berlino. “Non possiamo condannare le persone prima del processo”, ha aggiunto.a processo il 20 marzodeve rispondere delle accuse di falso in bilancio per i conti della galassia societaria. Dovrà affrontare un processo che inizierà il 20 marzo davanti alla seconda sezione penale.