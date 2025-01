Messinatoday.it - VIDEO | Mareggiata nella zona sud, situazione di pericolo fra Mili e Galati: l'ordinanza del sindaco

Leggi su Messinatoday.it

Completata la ricognizione della protezione civile, della polizia municipale e dell'amministrazione comunale per valutare dove intervenire subito per ripristinare ladi sicurezza. La violentache questa notte si è abbattuta lungo il litorale sud ha messo in ginocchio la