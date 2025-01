Latinatoday.it - VIDEO | Incendio a Sezze, brucia la collina di via Sorana

Leggi su Latinatoday.it

Paura nel pomeriggio di venerdì 17 gennaio per un rogo divampato sulladi via, a. In azione le squadre di vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Latina e un canadair della flotta aerea di Ciampino.