Liberoquotidiano.it - Vicenzaoro: tendenze di stile e scenari economici nella seconda giornata del salone del gioiello di Ieg

Leggi su Liberoquotidiano.it

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Iltorna ad adornare l'uomo. E lo fa con un audace scelta che lega idealmente gli ornamenti di potere del Rinascimento alle scelte contemporanee di libertà didi, ilinternazionale di Italian Exhibition Group in corso nel quartiere fieristico di Vicenza sino a martedì 21, lo show di Trendvision, osservatorio indipendente di IEG, racconta alle figure chiave del mercato internazionale delcome pendenti, collane, puntali, aspri, fibbie e bottoni sono parte integrante delloe dell'identità maschile. Nelle tele di maestri come van Dyke o Rembrandt, l'opulenza, lo status sociale si esprimono nei tessuti, nel taglio, e nel. E prima ancorastoria, è tramite di una connessione spirituale con la natura e i suoi elementi, come ha ricordato l'attore e storyteller Fabrizio Raggi.