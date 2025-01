Sbircialanotizia.it - Vicenzaoro January, studenti protagonisti oggi all’apertura

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'evento speciale per oltre 500 alunni delle scuole superiori e degli istituti della provincia Oltre 500delle scuole superiori e degli istituti della provinciadi: una visita che rappresenta un'opportunità unica per entrare in contatto con il mondo del business e della gioielleria con le giovani leve che potranno .L'articoloè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.