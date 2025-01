Modenatoday.it - Viali di Modena: in corso la piantumazione di di 40 nuovi alberi

Leggi su Modenatoday.it

Ha preso il via la messa a dimora di 40 platani della varietà “Vallis Clausa”, certificata e brevettata come resistente al cosiddetto “cancro colorato”, 25 in viale Montecuccoli, dove viene ripristinato il doppio filare storico di platani che caratterizzava la strada, e altri 15 in viale Monte.