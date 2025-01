Veneziatoday.it - Verso la Memoria: deposte a Venezia 10 nuove pietre d'inciampo

Leggi su Veneziatoday.it

Diecid', per ricordare altrettanti cittadini che per motivi razziali, politici e militari furono deportati nei campi di concentramento e sterminio nazisti. Le "stolpersteine" sono state posate venerdì mattina, tra San Polo e San Marco, per proseguire nel.