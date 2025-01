Forlitoday.it - Unieuro-Rivierabanca, un derby senza tifosi. Martino: "Cambiare l'atteggiamento in campo"

Leggi su Forlitoday.it

Il tour del force di questo primo scorcio di 2025 si chiude, per laForlì, con ildi Romagna contro laRimini.valido per la 22° giornata del campionato di Serie A2, 3° del girone di ritorno.Un match che, per la decisione della Questura, sarà