Una vita spezzata così Edoardo muore sulla strada di casa L’incidente choc aveva solo 26 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Catalano, un giovane di 26originario dilmaiocco, nel lodigiano, ha perso lain un tragico incidente avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, poco prima delle 5 del mattino. La tragedia è avvenuta lungo laprovinciale Bettola-Sordio, nel comune di Mediglia, un tratto che purtroppo è stato teatro di numerosi incidenti gravi negli ultimi, suscitando più volte polemiche per la scarsa sicurezza della viabilità.Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il ragazzo stesse tornando adal suo lavoro di barman in un locale, quando, percorrendo la provinciale, la sua Skoda Fabia abbia sbandato. Un possibile colpo di sonno, dovuto alla stanchezza accumulata nel corso della giornata, potrebbe essere la causa del, ma le indagini sono ancora in corso.