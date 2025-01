Latinatoday.it - Una villetta e un capannone al Circeo costruiti senza permessi: scattano i sequestri

Leggi su Latinatoday.it

Due strutture edilizie edificatetitoli e autorizzazioni. E' quanto hanno scoperto i militari del Nipaaf del gruppo carabinieri forestale di Latina in seguito a mirate verifiche sull'attività edilizia che hanno riguardato due distinti cantieri in via Duca D'Aosta, nel territorio di San.