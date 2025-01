Lanazione.it - Un tetto sopra la testa per l'universo Lgbti+: arriva la Pink House

Gualdo Tadino (Perugia), 18 gennaio 2025 - A Gualdo Tadino, paese arroccato sulla fascia appenninica noto per le ceramiche d'arte e le bellezze paesaggistiche, è stata inaugurata la primadell'Umbria. "Un progetto unico e necessario", come lo ha definito il vicepresidente della Regione, Tommaso Bori. Promosso da Omphalos, si tratta di uno spazio sicuro e accogliente per persone che si trovano ad affrontare situazioni di esclusione, violenza o abbandono, e che necessitano di supporto per ritrovare serenità e indipendenza. "Un luogo per ripartire e dove la speranza torna a casa", sottolinea Bori. All'inaugurazione ha partecipato anche la presidente dell'Assemblea legislativa Sarah Bistocchi, l'assessora al welfare del comune di Perugia Costanza Spera, Lorenzo Ermenegildi Zurlo, consigliere delegato alle politiche Lgbtqia+ del Comune di Perugia e il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti.